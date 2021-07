© Montage (Madeleine et IPM)

15 mois ! C’est le secteur qui a connu le confinement le plus long et qui n’en est d’ailleurs pas encore sorti. Le monde de la nuit est toujours dans l’attente de perspectives. On peut se demander s’il existe réellement aux yeux des autorités tant le sujet a été peu de fois abordé en Codeco.