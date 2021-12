Un édito signé Jean-Marc Gheraille.

Une réunion pour des prunes. Pour une fois, ce n’était pas un Codeco mais une entrevue entre le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et le milieu culturel. Aucune avancée significative, un calendrier volontairement flou, une sorte de dialogue de sourd entre un non élu hermétique et un milieu qui continue à désobéir face à une décision de fermeture qu’il juge injustifiée et discriminatoire. Sans tomber dans le poujadisme pur et dur, la rupture de confiance est patente entre les décideurs et la population.