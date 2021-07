Dès les premières heures des inondations, un formidable élan de solidarité a parcouru la Belgique. On a vu des pompiers et des policiers venus de Flandre et de Bruxelles prêter main-forte à leurs collègues. Depuis, le mouvement n’est pas retombé. Beaucoup mettent à profit leurs vacances pour venir déblayer les décombres, aider les sinistrés, contribuer déjà à la reconstruction. Les dons affluent et les artistes ne sont pas en reste, eux qui ont organisé une soirée spéciale lors des Belgofolies de Spa.