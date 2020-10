La Dernière Humeur par Alexis Carantonis.

Autant dire les choses comme elles sont : les semaines et mois devant nous vont être durs. Le virus galope, tue à nouveau nos plus fragiles, et notre vaillant corps médical, à bloc, est déjà proche de la saturation. Il y a beaucoup à écrire sur nos manquements, collectifs et politiques.

(...)