Une humeur d'Alexis Carantonis



Ne sous-estimez pas le caractère historique de la séquence que nous venons de vivre, entre ce vendredi 9 heures du matin et ce samedi 15 heures. Elle est la démonstration absolue et irréfutable de ce qu'on fait trop souvent semblant de ne pas voir, par sens du compromis ou par je m'enfoutisme : le fait que la nation, l'état Belgique n'existe plus vraiment.