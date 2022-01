© Montage DR et Belga

Vous n’avez certainement pas pu rater cette vidéo qui, depuis vendredi, tourne sur les réseaux sociaux. Un jeune homme de 23 ans a poussé une dame sur les rails du métro à Bruxelles. Celle-ci n’a été que légèrement blessée mais ce n’est dû qu’à un réflexe incroyable du conducteur de la rame qui entrait à ce moment dans la station. Sans ça, c’était l’horreur, la mort assurée pour cette dame innocente.

Un geste gratuit ? On ne peut encore l’affirmer, l’interrogatoire et une expertise psychiatrique de l’auteur des faits permettront peut-être d’en savoir plus. Mais un geste qui pose évidemment question.