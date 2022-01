Un édito signé Alexis Carantonis.



Tous les signaux vont dans le même sens, près de six semaines après l’émergence d’Omicron : bien que nettement plus contagieux que Delta, ce variant ne présente aucune raison de susciter la panique et le déploiement du vocabulaire de la peur entendu partout, à coups de "déferlante", de "tsunami", de "raz-de-marée".