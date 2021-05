Le décès de Michel Fourniret, cet ignoble individu qui a enlevé, séquestré, violé et tué de nombreuses jeunes filles, ne va pas déclencher une vague d’émotion. À l’heure qu’il est, nous avons surtout une pensée pour ces familles qui ne sauront sans doute jamais non seulement ce qui est arrivé à leur fille mais aussi où elles ont été enterrées. Au-delà d’un chagrin impossible à éteindre, ces pères et ces mères ne pourront jamais leur offrir la sépulture que ces petites victimes méritent.