Un édito signé Schmidt Vincent.

Les chiffres sont implacables. Jamais, depuis le début de la pandémie, l’Allemagne n’avait enregistré ce triste record de 50 000 nouvelles contaminations en une journée. Partout, chez nos voisins et bien au-delà, on resserre la vis. Un reconfinement chez nos voisins néerlandais, des sanctions pour le personnel soignant non vacciné en France, pas de bar, de cinéma ou de coiffeur pour les non-vaccinés à Berlin. Une fois de plus, semble-t-il, la Belgique reste dans l’attente, bercée par un optimisme de voir d’un coup de baguette magique la courbe des infections s’inverser.