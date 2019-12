Vous excuserez la comparaison volontairement provocatrice. Être désigné "personnalité de l’année" par le magazine américain "Time" est aussi subjectif que d’être élu Soulier d’or.

Sans aucun jugement de valeur, la petite Suédoise n’a pas volé cette distinction. Elle a fait l’actualité médiatique en 2019. Par son combat, par son discours enflammé voire habité à l’Onu (et sa fameuse phrase "How dare you ?", "Comment osez-vous ?"), par ses voyages sur de beaux voiliers prêtés par de riches amis, par ses parents notoirement d’extrême gauche, par ses répliques cinglantes sur Twitter contre Trump. Un président américain qui figure d’ailleurs aussi au palmarès. Comme Hitler et Staline mais aussi le pape Jean-Paul II ou Lech Waleza.

