Jonathann Daval, c’est le nom de ce trentenaire français dont le procès pour meurtre sur conjointe a débuté ce lundi devant la cour d’assises de Haute-Saône. Il est accusé d’avoir tué sa femme Alexia Fouillot de quinze coups de poing, de l’avoir étranglé en serrant son cou durant plus de quatre minutes, d’avoir ensuite déplacé et incinéré le corps dans une forêt proche en faisant croire qu’elle avait été agressée lors de son jogging. Durant des mois, il a menti à tout le monde de manière éhontée et scandaleuse allant jusqu’à pleurer sur commande, profitant de la bienveillance de sa belle famille dont il squattait le salon et jouant à plein la victimisation. Avant de craquer devant ses mensonges criards qu’il pensait que tout le monde allait gober et des preuves matérielles irréfutables de sa culpabilité et de la machination inventée pour dissimuler son crime.