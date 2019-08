L’anniversaire est douloureux. Physiquement et moralement. Il y a dix ans, un tackle de l’un brisait la jambe de l’autre. Avec une circonstance et un contexte particuliers qu’il s’agissait d’un Clasico et que cela a enflammé les supporters.

Dix ans plus tard, tout le monde s’accorde à dire que le Diable rouge n’a commis aucun geste volontaire, que ce n’est pas un criminel des pelouses et qu’il a payé via une suspension de 8 matches.(...)