Hier matin, la cathédrale de Nantes a été victime d’un incendie selon toute vraisemblance criminel.

Fort heureusement, les dégâts ont été moindres que lors du sinistre qui avait dévasté Notre-Dame de Paris l’an dernier et dont la cause demeure indéterminée même si les enquêteurs privilégient la cause accidentelle.