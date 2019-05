Une humeur 100% Web d'Adrien de Marneffe.

Il n’y a pas quatre jours que les Belges ont voté. Et déjà le spectre d’une crise institutionnelle affole le milieu politique. Que déjà les différents scénarios pour former un gouvernement mènent à une impasse, tant les partis politiques de ce pays ont privilégié leurs intérêts et leurs querelles au détriment de la stabilité de ce pays.

La diabolisation de l’autre, la méconnaissance mutuelle de l’autre communauté, les exclusives proférées jusqu’à l’indigestion nous ont amené où nous en sommes: aux portes du confédéralisme.

(...)