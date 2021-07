L'édito de Vincent Schmidt.



Si l’on se réfère aux chiffres de BNP Paribas Fortis et du baromètre des notaires, l’âge moyen de l’emprunteur tourne autour de 39-40 ans. Et pour cause, malgré des taux historiquement bas, les prix de l’immobilier n’ont cessé de grimper ces dernières années.

(...)