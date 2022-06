Tu veux ou tu veux pas ? En janvier dernier, déjà en désaccord avec son président Georges-Louis Bouchez, Jean-Luc Crucke avait annoncé sa démission de son poste de ministre wallon et son souhait de rejoindre la Cour constitutionnelle. Six mois, et aucune activité parlementaire répertoriée, plus tard, triple salto arrière, il change d’avis. C’est son droit le plus strict même si cela sent le retournement de veste.