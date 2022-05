Revenons sur l’un des événements bruxellois du dernier week-end. Pas la Belgian Pride, même si elle était gorgée de symboles, mais l’inauguration officielle, paillettes et frites mayo, du tunnel Annie Cordy. L’hommage à l’inoubliable Bonne du curé et Tata Yoyo, entre autres, est plus que légitime pour la plus Belgicaine des chanteuses noir-jaune-rouge. Il n’y a aucune discussion à cet égard.