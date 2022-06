Comme vous, on n’a rien vu de bon, vendredi, en Ligue des Nations, face à des Bataves qui ont infligé aux Diables une leçon d’envie, de pressing, de justesse et de football (1-4). Comme vous, cette défense neurasthénique nous inquiète avec un Alderweireld qui défend en reculant, un Boyata impropre à la relance et un Vertonghen dépassé lorsqu’esseulé.