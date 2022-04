Interrogé quelques minutes seulement après l’annonce de la large victoire du président sortant et candidat Emmanuel Macron, le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti a peut-être le mieux résumé le nouveau quinquennat qui attend le leader et les équipes de La République en Marche : "une victoire qui nous oblige", a-t-il simplement dit, rappelant le score de Marine Le Pen et le taux d’abstention. De fait, si le score d’Emmanuel Macron est très largement supérieur aux prévisions sondagières de l’entre-deux-tours, il n’efface pas les 42 % de Marine Le Pen, score historique pour un.e candidat.e de l’extrême droite en France.