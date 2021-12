Le tremblement de terre #Metoo, et la libération de parole généralisée qu’il a provoqué auprès des femmes autour du globe, se poursuit. Les secousses sismiques semblaient jusqu’alors, aurait-on pu se dire, épargner la Belgique. Il n’en est rien. Quatre femmes mandataires, exerçant à des niveaux de pouvoir très différents, brisent le tabou. Et racontent, à La DH, ce sexisme ordinaire et détestable, grivois, ou, plus grave, pénalement répréhensible, qui fait partie du quotidien des femmes, y compris dans la sphère politique.