C’est reparti pour un tour : si un kern s’est déjà réuni ce lundi et a convoqué un Codeco dès le lendemain, ce n’est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Preuve que les lignes bougent, les experts, qui avaient un peu disparu du casting lorsque les chiffres de contamination baissaient, refont surface. Avec le traditionnel bras de fer entre ceux qui veulent tout refermer (ou presque) et ceux qui ne veulent rien changer (ou presque)