Il est des dates qui ont marqué chacune et chacun d’entre nous. Vous et moi savons très exactement où nous étions et ce que nous faisions lors des attentats du 11 septembre qui ont modifié le cours de l’histoire et changé à jamais la skyline de New York.

Dans un magasin, dans un hôtel à Moscou (ce qui était mon cas), au bureau, dans le métro, au volant de sa voiture, le premier sentiment collectif a été unanime : la sidération. Ce n’est pas possible. Pourtant si…