Dans le courant des années 70, un autocollant et son slogan accrocheur "Ma voiture, ma liberté" florissaient sur les plages arrières en Belgique. Cinquante ans et quelques crises, économiques et climatiques, plus tard, ce même véhicule, du moins dans sa version thermique qui reste la très grosse majorité, est vilipendé, ultra-taxé, poussé en dehors des villes et même ringardisé.