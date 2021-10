Un édito de Jean-Marc Ghéraille.

À l’issue de l’élaboration d’un budget fédéral, qui plus est dans une coalition aussi hétéroclite et élastique, tous les partis clament qu’ils ont gagné. Une sorte d’école des fans où chacun et chacune y vont de leur totem. Même si l’impact des mesures variera selon que vous soyez puissants ou misérables, ou de la classe moyenne, celle qui casque le plus mais qui n’a droit à aucun coup de pouce.