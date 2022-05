Au pays de l’Oncle Sam, le débat sur la vente et le port d’armes à feu n’a pas fini de diviser. Et le drame qui s’est noué mercredi au Texas, où la folie meurtrière d’un jeune de 18 ans a coûté la vie à 19 enfants et 2 adultes, n’est qu’une illustration de plus de l’impérieuse nécessité de légiférer sur la détention d’armes à feu.