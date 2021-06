Bien sûr, ce n’est pas le scrutin qui occupe le plus l’esprit de nos amis français. Puisque le foot est à l’agenda, permettez-nous : si la présidentielle est un France-Brésil en finale de Coupe du Monde, les élections régionales et départementales, dont le premier tour s’ouvre ce dimanche, font figure de bon vieux France-Lituanie en qualifs. Et le Covid ne permettra même plus de justifier un taux d’abstentionnisme qu’on annonce majeur.

(...)