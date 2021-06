La France serait le pays parfait sans les Français. La caricature est aussi simpliste que les clichés belges balancés sur les plateaux télé hexagonaux. Non, tous les Français ne sont pas arrogants et prétentieux. Non, tous les Belges ne traînent pas un accent bruxellois prononcé et ne mangent pas des frites tous les jours. Frites que nous sommes, au passage, les seuls au monde à pouvoir faire cuire de manière adéquate.