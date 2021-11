Le chanteur Jean-Luc Lahaye mis en garde à vue pour soupçon de viols sur mineures de plus de 15 ans. À 68 ans, sa perversion n’a visiblement pas disparu et il est toujours incapable de retenir ses pulsions, lui qui avait déjà été condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineures.