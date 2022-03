Début février, il flottait dans l’air un parfum de doux renouveau. Après deux ans de Covid, avec tout ce que cela a impliqué de ruptures sociales, de crises économiques, de méfiance et d’éclatements des relations, l’heure était à la reconstruction. La liberté de circuler sans masques et sans passe s’accompagnait d’un retour du beau temps. On allait enfin pouvoir revoir des sourires dans les rues. Mais Vladimir Poutine et les lois du marché en ont décidé autrement.