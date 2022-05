Dommage pour vous et moi qu’il n’y ait qu’un seul 1er mai par an. Car, dans tous les partis de gauche comme de droite et qui se réclament tous des travailleurs, les idées fleurissent tels les brins de muguet. Sujet numéro 1 des discours enflammés : le pouvoir d’achat. Ou plutôt des promesses pour l’améliorer.