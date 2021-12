Ce fameux Codeco du 22 décembre n’en finit pas de faire des vagues. Entre la population, déboussolée et qui a surtout envie de vivre, et les décideurs politiques, la rupture de confiance est nette. Fermer des lieux de culture (cinémas, théâtres…) sans aucune justification scientifique et contre l’avis des experts a été la goutte qui a fait déborder un vase qui n’attendait que cela.