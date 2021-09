Défilé sur la grand-place de Bruxelles, selfies avec les hommes et femmes politiques, invitations dans les réceptions, des bravos à tire-larigot, des fleurs et maintenant… le pot. Nos "héroïnes et héros" des JO ont été accueillis en grande pompe lors de leur retour en Belgique mais les "Rappe-tout" du fisc les attendaient aussi.