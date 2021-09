Un pays, deux grandes communautés linguistiques qui se touchent et s’entremêlent : l’équation belge, rien de neuf, est compliquée. De plus en plus, à en croire les chiffres exposés par Frédéric Deborsu (RTL), bekende waals s'il en est : 32% seulement des élèves wallons optent pour le néerlandais, score le plus bas jamais enregistré pour l'option linguistique.