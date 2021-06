L’Edito : le sportif n’est pas un poulet sans tête EditoEdito La Rédaction © Shutterstock

Voici L'Edito signé par notre rédacteur en chef, Jean-Marc Ghéraille.



Les temps changent. Et c’est tant mieux. Jadis, on parlait à demi-mot de coup de blues. Aujourd’hui, la dépression n’est plus taboue. Même dans le sport de haut niveau où la performance et la perfection s’érigent en leitmotivs. La crise du Covid et ses confinements ont amplifié un phénomène sous-jacent. Désormais, des sportifs osent dire que la tête ne suit plus.