Un édito signé Vincent Schmidt

On a parfois tendance à l’oublier, mais la privation de (certaines) libertés tant décriée et dénoncée n’est rien par rapport à ce qu’ont vécu nos parents et grands-parents durant la guerre. Il ne s’agissait pas alors de savoir s’il était mentalement difficile de supporter l’enfermement ou les privations. Le bout du tunnel, il aura fallu 4 ans pour l’entrevoir.