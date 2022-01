La généralisation du recours aux autotests a été actée par le dernier Comité de concertation. Et les ministres de la Santé et de l’Éducation du pays ont recommandé à tous les parents dont les enfants sont scolarisés de les tester avant de les envoyer à l’école, à l’aide d’un autotest via écouvillon dans le nez, et à leurs frais. Une pratique qui devra se poursuivre à raison d’une fois par semaine par la suite, toujours d’après les dernières recommandations des autorités. Le but est louable et justifié au vu du contexte sanitaire, limiter la propagation du virus dans les classes, tout comme l’arrêt des cours pour cause de quarantaine.