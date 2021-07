© Montage (Demoulin et Belga)

Les Français ont une fois de plus battu le pavé par dizaines de milliers pour s’opposer à l’instauration du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Au nom des sacro-saintes libertés, les opposants à la vaccination ne mesurent toujours pas les risques qu’ils encourent et font encourir au reste de la population.