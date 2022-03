C’est quasi acquis: in extremis, le gouvernement va prolonger la durée de vie des deux réacteurs nucléaires les plus "jeunes" du parc belge. Miser sur le maintien des 5 autres réacteurs du pays au-delà de 2025 est un pari bien plus osé : pour Ecolo et Groen, c’est un nein absolu. Il coûte, déjà, idéologiquement aux verts de "céder" sur le maintien de Tihange 3 et Doel 4.

(...)