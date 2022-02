Vivement le Codeco de ce vendredi ! Du moins s’il confirme toutes les bonnes nouvelles qui défilent ces derniers jours. Le fameux baromètre devrait plus que probablement passer en code orange et donc permettre une série d’assouplissements qui sentent bon la liberté. Réouverture des boîtes de nuit (le secteur qui a payé le plus lourd tribut en deux ans), plus de jauges dans les salles de spectacles, fini l’heure de fermeture dans l’Horeca.