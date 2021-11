La (mauvaise) tradition avait un peu perdu de son effet. Mais, ces derniers jours, Frank Vandenbroucke et ses allures de Voldemort reviennent en force. Pour prévenir que le Codeco de ce mercredi n’annoncera que de mauvaises nouvelles et le retour d’un grand tour de vis. L’augmentation des contaminations, liée à des lits aux soins intensifs déjà au bord de l’asphyxie, a mis tous les warnings au rouge. Et, ne soyons pas dupes ni naïfs, il va falloir encore et encore limiter nos libertés. Comme depuis mars 2020. Alors qu’une bonne partie de la population a joué la carte collective en se faisant injecter du Moderna, du Pfizer ou du Johnson et Johnson.