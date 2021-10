Voilà des fuites qui tombent mal ou à pic, c’est selon. Au beau milieu d’un conclave budgétaire où s’affrontent ceux et celles qui ne veulent pas endetter les générations futures sans parler d’austérité et ceux et celles qui veulent investir pour relancer la machine sans parler de dépenses excessives, la divulgation des Pandora Papers et, surtout, des montants astronomiques qui sont extraits de notre pays choquent.