Un édito de Vincent Schmidt.

À l’heure où les consommateurs sont de plus en plus nombreux à avoir du mal à joindre les deux bouts, grossissant les files des quémandeurs aux banques alimentaires, rejoignant toujours plus nombreux les rangs d’une classe moyenne appauvrie, certains jonglent encore avec les millions, avec une insolence qui frise l’impertinence. Les entreprises de distribution de gaz et d’électricité affichent comme une insulte au bas peuple la montagne de bénéfices qu’ils endossent sur son dos.