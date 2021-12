Les dernières mesures prises par le Codeco auront, une fois de plus, ciblé l’Horeca. Un secteur qui n’en finit plus de trinquer. Premier à fermer et parmi les derniers à rouvrir. Sous conditions. D’abord des bulles, une restriction du nombre de convives à table, puis une courte période d’exploitation quasi normale avant que ne survienne cette quatrième vague imposant à la fois le Covid Safe Ticket et un retour de la limitation du nombre de personnes à table.