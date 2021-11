Un édito de Jean-Marc Ghéraille.

Vous entendez cette petite musique de plus en plus entêtante ? Celle de futures fermetures voire même d’un reconfinement. Autour de nous, les contaminations augmentent à la vitesse grand V et le système hospitalier risque d’imploser. C’est reparti pour le bras-de-fer, encore un, entre les experts, qui réclament des fermetures, et le gouvernement, qui prie pour que les récentes mesurettes aient un réel effet.