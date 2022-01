© Montage belga et IPM

“Nous allons avoir un très bel été”. Voilà la promesse faite pas Steven Van Gucht ce dimanche. Le porte-parole interfédéral Covid-19 prédit un avenir radieux, assurant que le printemps et l’été seront des saisons très agréables avant de se montrer moins optimiste sur l’automne et l’hiver prochains qui, dit-il, seront plus incertains.