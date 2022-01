Taxer les non-vaccinés, afin que la collectivité (à 90 % vaccinée) n’ait plus à financer l’impact de leur choix sur le système de soins de santé. L’initiative québécoise fait grand bruit, alors que la petite musique qui nous mènera à la grande sonate de la vaccination obligatoire se fait de plus en plus audible, ici et ailleurs.