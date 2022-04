Raoul Hedebouw, pardon, Paul Magnette, ressort donc la vieille idée d’une "taxe riches". 1 % sur les revenus de ceux qui disposent d’un capital supérieur à 1 million. But recherché ? "Davantage de justice sociale" et la redistribution de cette manne sur les bas salaires, les plus frappés par la crise. Cinq des sept partis de la Vivaldi sont d’accord sur le principe (moins sur ses modalités). MR et VLD pas.