Le dernier Codeco n’aura servi à rien si ce n’est à renforcer l’incompréhension de la majorité de la population. Des règles devenues inaudibles et incompréhensibles, qu’il est capital de clarifier, voire de supprimer. Entre le nombre de jours de quarantaine (ou pas) imposés aux différents groupes de la population, qu’ils soient vaccinés ou non, plus personne ne s’y retrouve.