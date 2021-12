© Montage Belga et IPM

Frank Vandenbroucke (Vooruit) a le sens du timing. Le momentum choisi pour le largage de sa traditionnelle bombe pré-Codeco, alors même que notre pays est pris en étau entre des Pays-Bas reconfinés et une France qui vient d’opter pour le pass vaccinal, ne doit rien au hasard. Le ministre de la Santé veut transformer le Covid Safe Ticket (dont on nous avait dit, il n’y a jamais qu’un trimestre, qu’il ne régirait pas nos vies quotidiennes) en "Vaccin Safe Ticket". Il faudrait être pleinement vacciné pour accéder au bar, au resto, au musée, au cinéma. Et, qui sait, un jour peut-être, à l’hôpital, aux entreprises, à l’université.