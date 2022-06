"Renvoyer définitivement un élève est toujours un échec pour l’école mais parfois, devant la multiplication des faits de violence et l’absence d’évolution de certains jeunes, on perd patience et on n’a plus le choix." Ces mots, ce sont ceux d’un directeur démuni face à la violence dont font preuve certains de ses élèves.

Le chef d’établissement en est conscient : beaucoup d’entre eux ont grandi dans un environnement familial difficile voire violent.